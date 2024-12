O governador João Azevêdo assinou, nesta terça-feira (17), os atos de nomeação de 211 concursados da Polícia Civil, que concluíram a segunda turma do curso de formação. Os atos governamentais serão divulgados na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE).

“Assinamos as portarias de 211 aprovados, que fizeram o curso de formação e passam a integrar as nossas Forças de Segurança e prestar um melhor serviço à população. A próxima turma será chamada no primeiro semestre de 2025, compromisso que assumimos e estamos honrando. Sejam todos bem-vindos às suas funções e que possam cumprir suas missões com esforço e dedicação”, frisou o chefe do Executivo estadual.

Ao todo, o concurso da Polícia Civil ofereceu 1.400 vagas, o maior da história da corporação. Na primeira etapa, foram convocados e nomeados 485 aprovados, sendo 46 delegados, 155 escrivães, 129 investigadores, 30 peritos criminais, 21 peritos médicos, 13 peritos químicos, 47 papiloscopistas, 22 técnicos em perícia e 22 necrotomistas. Nesta segunda etapa, 214 concursados já foram nomeados em novembro.