O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (16), 870 oportunidades no mercado de trabalho para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira (20).

De acordo com o Sine-JP, o maior número de oportunidades é para a função de atendente de telemarketing, com 400 vagas. Para concorrer, o interessado precisa possuir Ensino Médio completo e conhecimento em informática, mas não é necessário comprovar experiência na Carteira de Trabalho para o cargo.

Também estão disponíveis oportunidades em outras funções, a exemplo de auxiliar de linha de produção, com 61 vagas, além de 34 para servente de pedreiro, e 20 para manobrista.

O candidato pode conferir as informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas através do Painel da Empregabilidade. (https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/).

Serviço

O Sine-JP está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978.