A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) está acompanhando as tratativas relacionadas à realização da prova do concurso para vagas de enfermagem, previstas para o próximo sábado, dia 14.

O presidente da instituição, Jhony Bezerra, ressaltou que o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo certame, tomou todas as medidas jurídicas cabíveis para garantir a realização do exame na data agendada.

“A alteração dos dados para o dia 14 foi necessária devido à indisponibilidade de estrutura no dia 15, em virtude da realização do concurso dos Correios, que conta com um grande número de inscritos. Da mesma forma, o concurso da PB Saúde também tem um alto número de participantes, inviabilizando a realização em apenas um dia”, explicou Bezerra.

Segundo o presidente, a instituição aguarda o desfecho das decisões judiciais que podem impactar o cronograma. “Seguimos acompanhando as tratativas do Idecan e aguardamos a definição para garantir a prova no dia 14 ou o seu adiamento. Nas próximas horas, tanto a PB Saúde quanto o Idecan se pronunciarão oficialmente a respeito das decisões”, afirmou.

Os candidatos inscritos no concurso deverão permanecer atentos às atualizações nos canais oficiais da PB Saúde e do Idecan.