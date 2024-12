O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) publicou nesta segunda-feira (9) um edital de concurso público com 350 vagas. As inscrições começam no dia 16 de dezembro e vão até o dia 3 de janeiro de 2025.

As vagas estão distribuídas por todas as regiões do país e têm como requisito ensino superior completo em qualquer área do conhecimento. A data de aplicação das provas é no dia 23 de fevereiro, e a divulgação do resultado está prevista para 26 de março.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

O concurso seleciona profissionais para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. Para o primeiro são 120 vagas e para o segundo, 230. Nos dois casos, o maior número de vagas está concentrado na sede o Instituto, em Brasília. Para os analistas ambientais, há uma oferta maior de vagas na Região Norte. A remuneração inicial para os dois cargos é de R$ 8.817,72, e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O edital também prevê a reserva de, no mínimo, 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 20% para pessoas negras. É necessário informar no ato de inscrição o interesse de concorrer nessas modalidades. Caso seja aprovado, o candidato será submetido ao procedimento de heteroidentificação, no caso de pessoas negras, e a uma avaliação biopsicossocial, no caso de pessoas com deficiência.

Vagas para Analista Administrativo

LOCALIDADE DA VAGA – AMPLA CONCORRÊNCIA – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PESSOAS NEGRAS – TOTAL

Região Norte – 7 – 1 – 2 – 10

Região Nordeste – 7 – 1 – 2 – 10

Região Centro-Oeste – 7 – 1 – 2 – 10

Região Sudeste – 7 – 1 – 2 – 10

Região Sul – 7 – 1 – 2 – 10

Sede em Brasília – 52 – 4 – 14 – 70

Vagas para Analista Ambiental

LOCALIDADE DA VAGA – AMPLA CONCORRÊNCIA – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PESSOAS NEGRAS – TOTAL

Região Norte – 37 – 3 – 10 – 50

Região Nordeste – 18 – 2 – 5 – 25

Região Centro-Oeste – 18 – 2 – 5 – 25

Região Sudeste – 18 – 2 – 5 – 25

Região Sul – 11 – 1 – 3 – 15

Sede em Brasília – 67 – 5 – 18 – 90

COMO SE INSCREVER?

Os interessados devem se inscrever até 3 de janeiro de 2025 no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), banca responsável pelo concurso. A taxa de inscrição é de R$ 93 para o cargo de analista administrativo e de R$ 99 para analista ambiental. O pagamento deve ser feito até o dia 21 de janeiro de 2025.

COMO SERÃO AS PROVAS?

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, realizadas no mesmo dias. A primeira delas, é uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O conteúdo é dividido entre conhecimentos básicos e específicos para cada cargo.

As provas discursivas, segunda etapa do concurso, avaliarão o conhecimento do tema, expressão escrita e uso das normas formais da língua portuguesa. O candidato deve produzir um texto dissertativo que será avaliado por dois examinadores.

Para os analistas administrativos, serão 120 questões objetivas, seguidas da prova discursiva sobre conhecimentos específicos para o cargo, respondida em até 30 linhas.

Ao todo, o candidato terá 4 horas e 30 minutos para realização.

Os candidatos ao cargo de analistas ambiental farão um prova objetiva com 100 questões objetivas. A avaliação discursiva para esse cargo consistirá na resolução, em até 45 linhas, de um caso concreto de algum tema relacionado ao meio ambiente. No total, serão 4 horas disponíveis para resolução das provas.

CRONOGRAMA

Atividades prevista – Data prevista

Inscrição – Das 10 horas do dia 16 de dezembro de 2024 às 18 horas do dia 3 de janeiro de 2025

Limite de pagamento da taxa de inscrição – 21 de janeiro de 2025

Divulgação dos locais de provas – 10 de fevereiro de 2025

Aplicação das provas – 23 de fevereiro de 2025

Divulgação dos gabaritos preliminares – 28 de fevereiro de 2025

Resultados provisórios – 26 de março de 2025

*JOÃO PEDRO ABDO/Folhapress