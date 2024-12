Sine-PB oferece mais de 600 vagas de emprego a partir de segunda

A partir desta segunda-feira (9), o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) oferta 620 vagas de emprego em 12 municípios paraibanos.

Somente em João Pessoa, as oportunidades chegam a 266, enquanto as demais vagas são distribuídas nas cidades de Campina Grande, Sapé, Santa Rita, Patos, Cabedelo, Mamanguape, Bayeux, Cajazeiras, Pombal, São Bento e Guarabira.

O maior número de vagas em João Pessoa é para o cargo de pedreiro (15), seguido de servente de pedreiro, carpinteiro, garçom, ajudante de carga e descarga de mercadoria e armador de estrutura de concreto – com 10 vagas para cada cargo, cumim; e armador de telhados (8 vagas), atendente de padaria – médio completo (6), instrutor de autoescola – médio completo/ possuir CNH e auxiliar de limpeza (5 vagas para cada função), auxiliar de cozinha – fundamental completo e açougueiro (4 vagas cada), entre outras.

Em Campina Grande, serão disponibilizadas 92 vagas, sendo destaque as vagas para carregador e descarregador de caminhões – fundamental completo (20 vagas), e ainda ajudante de obras (9), vendedor porta a porta – médio completo (8), auxiliar de limpeza (5), consultor de vendas e motorista entregador (três vagas cada cargo), para motorista de ônibus rodoviário, atendente de mesa, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção predial, bombeiro civil, auxiliar de sushiman e sushiman – duas vagas para cada, e outras ofertas em diversas áreas.

No município de Santa Rita, serão ofertadas 60 vagas de emprego, entre as quais para auxiliar de linha de produção e motorista de ônibus rodoviário (10 para cada cargo), mecânico de automóvel (5), vendedor interno (3), oficial de serviços gerais na m. de edificações, recepcionista, em geral, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, faxineiro e instalador-reparador de linhas de comunicação de dados (2 vagas para cada).

No Sine-PB de Guarabira, 110 vagas serão oferecidas para diversas funções, tais como: costureira em geral – médio completo (40), carregador de caminhão (30), auxiliar de linha de produção (20), auxiliar de estoque e motorista de caminhão (10 vagas para cada cargo). Em Bayeux, duas vagas para motorista de ônibus rodoviário – médio completo.

Em Patos, serão ofertadas 26 vagas, distribuídas para servente de obras – fundamental completo e encanador (5 vagas para cada), técnico de refrigeração – instalação (2), faturista, gerente de compras, social mídia, almoxarife, dedetizador e motorista de automóveis – uma vaga para cada cargo. Já no município de Pombal, serão 10 vagas direcionadas para promotor de vendas – médio completo.

No Sine/PB de Mamanguape, serão oferecidas três vagas para supervisor de operações logísticas, retificador de motores veículos e auxiliar de fabricação na indústria de artefatos de cimento (uma vaga cada cargo). Em Cabedelo, serão três vagas, sendo uma para professor de matemática do ensino fundamental e duas para embalador a mão. Em Cajazeiras, serão ofertadas 26 vagas, das quais 15 para servente de obras, 10 para pedreiro e uma vaga para auxiliar administrativo.

Em Sapé, sete vagas serão distribuídas para os cargos de: atendente de padaria e vendedor pracista – duas vagas cada; para cozinheiro de restaurante, pasteleiro e porteiro – uma vaga para cada função.

No município de São Bento, estarão disponíveis 15 vagas para as funções de ajudante de carga e descarga de mercadoria – fund. completo (10), atendente de lojas, consultor de vendas, promotor de vendas, vendedor no comércio – de mercadorias e instalador reparador de linhas de aparelhos de telecomunicações (uma vaga cada cargo).

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado.

Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.