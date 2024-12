Embrapa vai realizar concurso público mais de 1 mil vagas; saiba detalhes

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) terá um novo concurso público com 1.027 vagas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico.

O edital do concurso foi publicado nesta sexta-feira (6) e prevê cargos para todos os níveis de escolaridade.

As remunerações iniciais para os cargos chegam a R$ 12,8 mil e o Cebraspe será a banca organizadora responsável pela seleção.

As inscrições começam em 16 de dezembro, e podem ser feitas neste link. A taxa de participação vai de R$ 60 a R$ 170, dependendo do cargo.

Entre as vagas, 719 delas serão ofertadas como ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para pessoas pretas e pardas.

A previsão é aplicar as provas no dia 23 de março. Os resultados dos exames objetivos serão disponibilizados no dia 22 de abril, mas ainda não há previsão para a divulgação dos resultados finais da seleção.

As vagas são fornecidas entre a sede do órgão em Brasília (DF) e outras 43 unidades distribuídas pelo país. As inscrições para o concurso poderão ser feitas pela internet, entre as 10h do dia 16 de dezembro e as 18h do dia 7 de janeiro.

ETAPAS DO CONCURSO

Ao todo, o concurso contará com quatro etapas. A primeira delas é a prova objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Para algumas especialidades dos cargos de pesquisador e analista, será necessário participar de uma prova discursiva.

Os que desejam se tornar pesquisadores também deverão apresentar uma defesa de memorial e uma apresentação de projeto de pesquisa. A prova de títulos também fará parte do processo de escolha dos pesquisadores.

Algumas das especialidades dos cargos de analista e assistente deverão passar por uma prova prática.

QUAIS SÃO OS CARGOS?

O concurso prevê a convocação para os cargos de pesquisador, analista, técnico e assistente da Embrapa. Cada um deles possui salários iniciais diferentes e, por esse motivo, os valores das inscrições também são variadas.

Além dos benefícios legais, a Embrapa também oferece assistência médica, seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, transporte, seguridade social, auxílio alimentação/refeição, café da manhã, auxílio pré-escola, auxílio para filhos com deficiência mental, entre outros.

PESQUISADOR

O pesquisador do Embrapa é responsável por uma série de funções associadas à produção agropecuária, como o planejamento e o desenvolvimento de projetos de pesquisa.

O cargo apresenta diferentes áreas de atuação que deverão ser escolhidas pelos candidatos no momento da inscrição, entre elas, estão ciência e tecnologia de alimentos; ciências agrárias; ciências ambientais; ciências biológicas; ciências da saúde; ciências exatas e da terra; ciências sociais aplicadas; engenharias; espectroscopia aplicada; fotônica; nanotecnologia; produção agrícola; recursos naturais; gestão da informação e transferência de tecnologia e comunicação.

Aqueles que desejam se tornar pesquisadores devem possuir mestrado específico para a área escolhida.

Salário inicial: R$ 12.814,61

Taxa de inscrição: R$ 170

ANALISTA

O analista é responsável por implementar projetos e ações de interesse da sua área, avaliando e monitorando determinados fatores. Ele também deve solucionar problemas e elaborar trabalhos técnicos em nível nacional e internacional.

É possível se inscrever para diferentes áreas dentro do cargo, como: ciência e tecnologia de alimentos; ciências agrárias; ciências biológicas; ciências exatas e da terra; ciências sociais aplicadas; direito e auditoria; engenharias; gestão da informação; gestão de pessoas; gestão estratégica; laboratórios e campos experimentais; métodos quantitativos avançados; nanotecnologia; orçamento e finanças; suprimentos, manutenção e serviços; e transferência de tecnologia e comunicação.

Para atuar como analista, é necessário que o candidato apresente diploma em nível superior para a área escolhida.

Salário inicial: R$ 10.921,33

Taxa de inscrição: R$ 150

TÉCNICO

O técnico da Embrapa é responsável por planejar, sob orientação superior, e controlar o uso dos recursos disponibilizados para a condução dos projetos em que está envolvido. Ele auxilia no controle da execução e cumprimento de prazos em projetos, além de analisar e propor implementações técnicas que visam a melhoria do produto e (ou) aumento da produtividade.

É possível atuar nas seguintes áreas: gestão da informação; gestão de pessoa; laboratórios e campos experimentais; mecânica; orçamento e finanças; suprimentos, manutenção e serviços e transferência de tecnologia e comunicação.

Para o cargo, o candidato deve ter nível médico ou técnico de acordo com a área escolhida.

Salário inicial: R$ 5.556,81

Taxa de inscrição: R$ 80

ASSISTENTE

O assistente deve oferecer suporte operacional em atividades diversas de natureza simples, rotineira e estruturada. É possível atuar nas áreas de laboratórios e campos experimentais e suprimentos, manutenção e serviços.

Para se inscrever, o candidato precisa apresentar curso de ensino fundamental incompleto, com, no mínimo, o quinto ano.

Salário inicial: R$ 2.186,19

Taxa de inscrição: R$ 60

ISENÇÃO DE TAXA

Os candidatos que estão cadastrados no CadÚnico e aqueles que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção das taxas de inscrição.

Informações mais detalhadas sobre o concurso podem ser acessadas no edital por meio deste link.

CALENDÁRIO DO CONCURSO

Período de inscrição e de isenção de taxa de inscrição 16 de dezembro (10h) a 7 de janeiro (18h)

Disponibilização do link para verificação de deferimento da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às determinações do sistema 8 e 9 de janeiro (10h do primeiro dia às 18h do último dia)

Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição 14 a 16 de janeiro

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição 15 e 16 de janeiro (10h do primeiro dia às 18h do último dia)

Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição 23 de janeiro

Data final para o pagamento da taxa de inscrição 27 de janeiro

Relação provisória dos(as) candidatos(as) com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência 4 de fevereiro

Consulta à situação provisória da solicitação de atendimento especializado 4 a 6 de fevereiro

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da inscrição para concorrer como pessoa com deficiência e contra o indeferimento da solicitação de atendimento especializado 5 e 6 de fevereiro

Relação final dos(as) candidatos(as) com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência 14 de fevereiro

Consulta à situação final da solicitação de atendimento especializado 14 de fevereiro

Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de provas 7 de março

Aplicação das provas objetivas e discursiva 23 de março

Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 25 a 27 de março (19h do primeiro dia às 18h do último dia)

Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva 25 de março

Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e (ou) ao padrão de respostas da prova discursiva 26 e 27 de março

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas 28 de março

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, de resultado provisório na prova discursiva e de convocação para a prova prática 22 de abril

