De um total de 37 mil inscritos no concurso público da Prefeitura de João Pessoa, 7.836 candidatos não compareceram às provas realizadas no último domingo (1º) para os cargos de agente comunitário de saúde (ACS) e agente comunitário de endemias (ACE). O número representa, aproximadamente, 21% de ausência no certame.

Os candidatos que realizaram as provas estão disputando 432 vagas, sendo 150 para agente de combate às endemias e 282 para agentes comunitários de saúde, com salários de R$ 2.424,00. Os aprovados irão reforçar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), assumindo funções essenciais no atendimento à população.

O concurso público tem validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da Prefeitura de João Pessoa, podendo ser prorrogado por mais dois anos, a critério da Prefeitura.

Gabaritos – As provas aplicadas no domingo (1º) já estão disponíveis no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame. Já os gabaritos deverão ser divulgados nesta segunda-feira (2) no mesmo site.

De acordo com o edital, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo individualmente, em até dois dias consecutivos após a publicação de qualquer resultado, somente via Internet, por meio da Área para Candidato acessível pelo endereço eletrônico da banca organizadora.

Para acompanhar mais informações sobre o concurso público para ACS e ACE da Prefeitura de João Pessoa, os interessados devem acessar o site da Idecan por meio do endereço: https://idecan.selecao.net.br/informacoes/57/