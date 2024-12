Sine de João Pessoa inicia dezembro com 770 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) inicia o mês de dezembro com 770 oportunidades de emprego em diversas áreas, disponíveis a partir desta segunda-feira (2). As funções com maior destaque são para atendente de telemarketing, com 400 vagas, e atendente de lanchonete, com 20 vagas.

Entre as demais oportunidades estão manobrista (20), auxiliar de logística (10), operador de máquinas (10), pedreiro (10), servente de obra (14), atendente de farmácia (10), jardineiro (5), entre outras. Todas as informações sobre os requisitos e as vagas disponíveis podem ser conferidas no Painel da Empregabilidade por meio do link: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

As vagas oferecidas pelo Sine-JP apresentam diferentes exigências, variando de acordo com o cargo. A escolaridade mínima requisitada vai do ensino fundamental incompleto ao médio completo, dependendo da função. Experiência prévia também é comum, com algumas vagas exigindo comprovação na carteira de trabalho (CTPS), enquanto outras aceitam experiência informal ou são destinadas ao primeiro emprego.

Critérios adicionais, como possuir CNH, estar com a reservista em dia ou atender ao público PCD (Pessoa com Deficiência), também aparecem como requisitos em algumas oportunidades.

Serviço

O Sine-JP está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978.