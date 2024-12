Prefeitura da Paraíba oferece quase 60 vagas em concurso público

A Prefeitura de Nazarezinho, no Sertão da Paraíba, lançou edital de concurso público que visa preencher 58 vagas para cargos de nível fundamental incompleto, médio/técnico e superior.

As oportunidades são as seguintes: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (7 vagas); Merendeira (3 vagas); Motorista (4 vagas); Vigilante (1 vaga); Agente Administrativo (2 vagas); Agente de Combate às Endemias (2 vagas); Agente Comunitário de Saúde (3 vagas); Atendente (2 vagas); Monitor de Creche (2 vagas); Técnico em Enfermagem (5 vagas).;.

Mais: Assessor Jurídico (1 vaga); Assistente Social (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Fisioterapeuta (1 vaga); Fiscal de Tributos (1 vaga); Enfermeiro (5 vagas); Médico (6 vagas); Médico Veterinário (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Odontólogo (2 vagas); Professor de Educação Básica I – Creche (2 vagas); Professor de Educação Básica II – Matemática (1 vaga).

Os profissionais contratados atuarão em jornadas de 30 e 40 horas semanais, com salários de R$ 1.412,00 a R$ 4.122,50 por mês.

As inscrições podem ser realizadas no período de 5 de dezembro de 2024 a 12 de janeiro de 2025, até as 23h59, de forma online.

Será cobrada taxa no valor de R$ 75,00 a R$ 115,00. A isenção poderá ser requerida de 5 a 6 de dezembro de 2024.

Os candidatos serão avaliados mediante a prova escrita objetiva prevista para ser aplicada no dia 23 de fevereiro de 2025, prova prática e avaliação de títulos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site