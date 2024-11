Insa abre inscrições para concurso com salários de até R$ 14 mil

O Instituto Nacional do Semiárido (Insa), na Paraíba, abriu inscrições para concurso público nesta quarta-feira (27), oferecendo 19 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Os salários variam entre R$ 6.710 e R$ 14 mil, com lotação em Campina Grande.

As inscrições podem ser feitas no site do Cebraspe até o dia 26 de dezembro, com taxa de R$ 150.

As vagas são para pesquisador adjunto 1, que exige doutorado, e tecnologista pleno 2, que aceita doutores, mestres com cinco anos de experiência ou especialistas com pelo menos oito anos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

*com informações da TV Cabo Branco