Sine de Campina Grande começa a semana com 770 vagas de emprego

A última semana deste mês de novembro começa com 770 oportunidades registradas no cadastro de empregos do Sine Municipal de Campina Grande. Para concorrer às vagas disponíveis é necessário comparecer ao Sine e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado impresso e a carteira de trabalho.

Para acessar umas das 600 oportunidades disponíveis para Operador de Telemarketing ativo\receptivo, online e presencial, é necessário acessar o link na bio do instagram @sinemunicipalcg, na opção Vagas AeC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJYAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/viewform preencher os dados indicativos e acessar o link da empresa para um teste classificatório.

Esta seleção é realizada exclusivamente pelo link, mas o candidato que necessitar de algum tipo de auxílio no processo de preenchimento, basta procurar o Sine Municipal presencialmente.

Para o cadastro nas vagas, também destinadas para PCD, os candidatos devem acessar o link na bio do Sine Municipal (https://linkme.bio/comunicasinecg), selecionar a opção “Vagas Hospital Help”, preencher o formulário e, ao final, clicar na opção “Clique aqui para concluir sua candidatura”. O candidato será redirecionado para outro site, onde deverá escolher a vaga para a qual deseja concorrer.

Para as outras oportunidades, os candidatos também podem acessar o mesmo link e selecionar a opção “Cadastro Online – Currículo Vagas”: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JxsmAOOcS2iSjJAik5oChNtray9ioWxgPH3vll-7H5WDAg/viewform. É necessário preencher todos os campos com as informações solicitadas no formulário.

Para outros serviços do Sine Municipal, o trabalhador pode entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599. O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

As seguintes vagas estão disponíveis em Campina Grande:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 4 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 2 VAGAS

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA (Curso Técnico em Laboratório + 6 meses de experiência) 1 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

AUXILIAR DE MARCENEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 VAGA

ANALISTA EDUCACIONAL (ensino superior completo em pedagogia e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

BIOMÉDICO (cursando graduação em Biomedicina + demais requisitos consultar junto ao Sine-CG ) 1 VAGA

CARPINTEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 4 VAGAS

CARREGADOR E DESCARREGADOR DE CAMINHÃO (Consultar requisitos junto ao Sine-CG) 20 VAGAS

COSTUREIRO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 5 VAGAS

COORDENADOR DE CENTRO CIRÚRGICO (ensino técnico completo em centro cirúrgico e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (ensino superior completo em áreas afins + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

EMBALADOR A MÃO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

EMPREGADO NOS SERVIÇOS GERAIS DO LAR (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 6 VAGAS

FATURISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

GARÇOM (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS (ensino superior completo em Administração \ Recursos Humanos e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

GESSEIRO ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 6 VAGAS

JOVEM APRENDIZ PCD (cursando ensino médio e\ou superior + maior de 16 anos) 5 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (curso técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

MESTRE DE OBRAS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO (ensino médio completo + CNH D + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR (ensino médio completo + CNH A\B + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (ensino médio completo + demais requisitos consultar o Sine Municipal) 50 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO\RECEPTIVO (ensino médio completo + demais requisitos consultar o Sine Municipal) 600 VAGAS

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (ensino médio completo + curso na área + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

PASTELEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

PEDREIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 10 VAGAS

PINTOR DE LETREIROS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

PORTEIRO DE EDIFÍCIOS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS (ensino superior completo em Pedagogia e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

REPOSITOR DE SUPERMERCADO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 4 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

SUPERVISOR DE ANDAR (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

SUPERVISOR DE CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência na função + laudo atualizado) 1 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM HEMODIÁLISE – EXCLUSIVA PCD (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência na função + laudo atualizado) 2 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM OFTALMOLÓGICO – EXCLUSIVA PCD (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência na função + laudo atualizado) 1 VAGA

VENDEDOR INTERNO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 4 VAGAS

VIDRACEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS.