Sine oferece 660 oportunidades de emprego em Campina Grande

Empresas de Campina Grande disponibilizam diversas oportunidades de emprego nesta semana por meio do cadastro do Sine Municipal. As vagas estão acessíveis tanto presencialmente quanto online. Candidatos às vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) devem apresentar laudo médico atualizado.

Para concorrer às oportunidades disponíveis é necessário comparecer ao Sine Municipal e apresentar o RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado impresso e a carteira de trabalho. Para as vagas exclusivas para PCDs é necessário apresentar laudo médico comprobatório atualizado, com até três meses.

Objetivando o cadastro nas vagas, também destinadas para PCDs, os candidatos devem acessar o link na bio do Sine Municipal (https://linkme.bio/comunicasinecg), selecionar a opção “Vagas Hospital Help”, preencher o formulário e, ao final, ir para a opção “Clique aqui para concluir sua candidatura”. O candidato será redirecionado para outro site, onde deverá escolher a vaga para a qual deseja concorrer.

Quanto às outras oportunidades de emprego os candidatos também podem acessar o mesmo link e selecionar a opção “Cadastro Online – Currículo Vagas”: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JxsmAOOcS2iSjJAik5oChNtray9ioWxgPH3vll-7H5WDAg/viewform. É necessário preencher todos os campos com as informações solicitadas no formulário.

Para outros serviços do Sine Municipal, o trabalhador pode acessar o link https://linkme.bio/comunicasinecg ou entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

As seguintes vagas estão disponíveis em Campina Grande

ARMADOR DE FERRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 vaga

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS – (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

AUXILIAR DE FATURAMENTO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA (Curso Técnico em Laboratório + 6 meses de experiência) 1 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

AUXILIAR DE MARCENEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

ANALISTA EDUCACIONAL PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 vaga

BIOMÉDICO (cursando graduação em Biomedicina + demais requisitos consultar junto ao Sine-CG ) 1 vaga

CARPINTEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 4 vagas

CARREGADOR E DESCARREGADOR DE CAMINHÃO (Consultar requisitos junto ao Sine-CG) 20 vagas

CARREGADOR DE TRANSPORTE TERRESTRE (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

CHURRASQUEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

COMPRADOR (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

COSTUREIRO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas

COORDENADOR DE CENTRO CIRÚRGICO PCD (ensino superior completo em áreas afins + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 vaga

ENCANADOR (curso técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

FATURISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

GARÇOM (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS (ensino superior completo em Administração \ Recursos Humanos e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

GERENTE DE RESTAURANTE (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

GESSEIRO ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

JOVEM APRENDIZ PCD (cursando ensino médio e\ou superior + maior de 16 anos) 5 vagas

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (curso técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

MOTORISTA DE CAMINHÃO (ensino médio completo + CNH D + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

OPERADOR DE TELEMARKETING (ensino médio completo + demais requisitos consultar o Sine Municipal) 200 vagas

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO\RECEPTIVO (ensino médio completo + demais requisitos consultar o Sine Municipal) 300 vagas

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (ensino médio completo + curso na área + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

PASTELEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS (ensino superior completo em Pedagogia e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

RECEPCIONISTA DE HOTEL (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

REPOSITOR DE SUPERMERCADO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

SERVENTE DE OBRAS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 4 vagas

SUPERVISOR DE ANDAR (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

SUPERVISOR DE CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) – EXCLUSIVA PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM HEMODIÁLISE – EXCLUSIVA PCD (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência na função + laudo atualizado) 1 vaga

TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM OFTALMOLOGIA – EXCLUSIVA PCD (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência na função + laudo atualizado) 1 vaga

TELEOPERADOR – EXCLUSIVA PCD (curso técnico em eletrônica + ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 50 vagas

VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

VENDEDOR PORTA A PORTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 10 vagas

VENDEDOR PRACISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

VIDRACEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas.