O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) oferta, a partir desta segunda-feira (18), 267 vagas de emprego em diversos setores. O destaque desta semana são as vagas para atendente de lanchonete (25), inclusive para quem ainda não tem experiência. Os interessados nas vagas devem comparecer à sede do serviço, localizada no bairro do Varadouro.

Outros setores com oportunidades são os cargos de manobrista (20), com ou sem experiência; atendente de farmácia (balconista), com 10 vagas; farmacêutico (10); frentista (16) com e sem experiência; motofretista (9), com experiência e moto própria.

Também há vagas em áreas como assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, balconista, bombeiro hidráulico, carpinteiro, camareira de hotel, entre outras.

O candidato precisa estar atento aos requisitos. Algumas vagas exigem ensino fundamental e médio completo, além de experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Há vagas voltadas para pessoas com deficiência.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade.

Serviço

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.