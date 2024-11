Ministérios da Saúde e da Previdência farão concurso com mais de 500 vagas; confira

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) autorizou, por meio de uma portaria, o preenchimento de 319 de vagas efetivas no MS (Ministério da Saúde). Além das contratações efetivas, uma portaria que também foi publicada nesta quinta-feira (14) prevê a convocação de outras 300 pessoas para o preenchimento vagas temporárias.

O Ministério da Saúde será o responsável pela realização do concurso e do processo seletivo simplificado para as contratações temporárias. O ministério tem um prazo de seis meses para a publicação do edital, que deverá ser formulado após a seleção da banca organizadora.

Os salários iniciais para os cargos ainda não foram divulgados, mas deverão ser disponibilizados junto ao edital das provas.

Após a divulgação do edital, o prazo máximo para a aplicação das provas é de dois meses. A convocação para os cargos depende, no entanto, da adequação orçamentária e financeira do órgão.

VAGAS EFETIVAS

Os 319 cargos para o MS serão distribuídos em diferentes órgãos públicos, como o Centro Nacional de Primatas, o Instituto Evandro Chagas, o Instituto Nacional de Cardiologia, o Instituto Nacional de Câncer e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

QUAIS SÃO OS CARGOS DAS VAGAS EFETIVAS?

– Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – 23 vagas

– Analista em Ciência e Tecnologia Júnior – 24 vagas

– Assistente Social – 1 vaga

– Biólogo – 3 vagas

– Contador – 2 vagas

– Enfermeiro – 22 vagas

– Farmacêutico – 2 vagas

– Farmacêutico Bioquímico – 2 vagas

– Fisioterapeuta – 29 vagas

– Fonoaudiólogo – 4 vagas

– Médico – 38 vagas

– Nutricionista – 2 vagas

– Pesquisador Adjunto 1 – 4 vagas

– Pesquisador Assistente de Pesquisa 1 – 2 vagas

– Pesquisador em Saúde Pública – 13 vagas

– Psicólogo – 2 vagas

– Técnico de Enfermagem – 47 vagas

– Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica – 28 vagas

– Técnico em Radiologia – 9 vagas

– Técnico 1 – 54 vagas

– Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica – 2 vagas

– Terapeuta Ocupacional – 6 vagas

As vagas para os cargos de técnico e de terapeuta ocupacional requerem nível médio, enquanto as demais exigem nível superior.

VAGAS TEMPORÁRIAS

O prazo para a contratação de indivíduos que participaram do processo seletivo simplificado será de até quatro anos, prazo que pode ser adiado conforme a necessidade do ministério. O edital com os detalhes das vagas temporárias também deve ser publicado em até seis meses.

Segundo a portaria de autorização das vagas, os contratados irão exercer atividades de habilitação, prestação de contas, devolução de recursos, instrução e análise prévia, diligências, entre outras.

As vagas para os cargos temporários estão distribuídas entre o nível médio e superior.

QUAIS SÃO OS CARGOS DAS VAGAS TEMPORÁRIAS?

– Técnico Administrativo – 28 vagas

– Analista de Dados e Controle de Qualidade – 12 vagas

– Analista de Requisitos Processuais, Normativos, Econômicos e Financeiros – 218 vagas

– Analista Técnico em Edificações – 8 vagas

– Analista Técnico em Equipamentos – 18 vagas

– Gestor – 16 vagas

CONCURSO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

Nesta quinta, o MGI também autorizou a abertura de 250 vagas de nível superior para o MPS (Ministério da Previdência Social). Todas as vagas se destinam ao cargo de perito médico federal com remuneração inicial de R$ 15.875,99.

Assim, como no concurso do MS, a Previdência terá um período de seis meses para a divulgação do edital. Após isso, as provas deverão ser aplicadas dentro de um prazo máximo de dois meses.

No ano passado, o ministro Carlos Lupi já havia anunciado a intenção de abrir cerca de 1.500 vagas de perito médico para suprir a demanda desses profissionais nas regiões mais afastadas do país.

* JÚLIA GALVÃO (FOLHAPRESS)