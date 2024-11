Campina Grande inicia a semana com mais de 200 vagas de emprego

Empresas de Campina Grande oferecem, nesta semana, 216 oportunidades de emprego por meio do cadastro do Sine Municipal, sendo parte delas destinadas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal com RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado impresso e carteira de trabalho. Para as vagas de PCD é necessário apresentar laudo médico comprobatório atualizado, com até três meses.

Para se cadastrar nas vagas, também destinadas a PCD, os candidatos devem acessar o link na bio do Sine Municipal (https://linkme.bio/comunicasinecg), selecionar a opção “Vagas Hospital Help”, preencher o formulário e, ao final, clicar na opção “Clique aqui para concluir sua candidatura”. O candidato será redirecionado para outro site, onde deverá escolher a vaga para a qual deseja concorrer.

Para outras oportunidades os candidatos também podem acessar o mesmo link e selecionar a opção “Cadastro Online – Currículo Vagas”: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JxsmAOOcS2iSjJAik5oChNtray9ioWxgPH3vll-7H5WDAg/viewform . É essencial preencher todos os campos com as informações solicitadas no formulário.

Para outros serviços do Sine Municipal e para se candidatar a vagas específicas, o trabalhador pode acessar o link: https://linkme.bio/comunicasinecg. Em caso de dúvidas e para outros serviços, os candidatos também podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599.

O Sine Municipal está localizado na Rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

As seguintes vagas estão disponíveis em Campina Grande:

Ajudante de Carga e Descarga de mercadoria (Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 vagas

Ajudante de Farmácia (Vaga Exclusiva PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga

Analista de Comunicação -Teleprocessamento (Vaga Exclusiva PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga

Analista de Infraestrutura (Vaga Exclusiva PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga

Analista Fiscal – Economista – (Vaga Exclusiva PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga

Armador de ferros (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 6 vagas

Assessor de Imprensa – (Vaga Exclusiva PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga

Assistente Administrativo (consultar requisitos junto ao Sine) – 2 vagas;

Assistente de Compras (Vaga Exclusiva PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga

Assistente de Vendas (Vaga Exclusiva PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga

Auxiliar Administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 4 vagas

Auxiliar de Contabilidade (Vaga Exclusiva PCD+ ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 vaga;

Auxiliar de Faturamento (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 vaga;

Auxiliar de laboratório de análises clínicas (Consultar requisitos junto ao Sine)- )- 1 vaga;

Auxiliar laboratorista de solo (Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga;

Auxiliar de Limpeza (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 3 vagas;

Auxiliar de Logística (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 vaga;

Auxiliar de manutenção predial (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 vagas;

Auxiliar de Marceneiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 vaga;

Auxiliar Financeiro (Vaga também para PCD + consultar requisitos junto ao Sine) – 2 vagas

Auxiliar mecânico de refrigeração (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 vaga;

Biomédico (Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga;

Caldeireiro de Manutenção (ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Carpinteiro (ensino médio + 6 meses de experiência) – 4 vagas;

Chapeiro (ensino médio + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Churrasqueiro (ensino médio + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Comprador (ensino médio + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Controlador de Acesso (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 6 vagas;

Costureiro de máquinas industriais (consultar vagas com o Sine) – 5 vagas;

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais (experiência de 6 meses + ensino médio completo) – 1 vaga;

Encanador (curso técnico na área + experiência de 6 meses) 6 vagas

Enfermeiro (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 2 vagas;

Enfermeiro de Centro Cirúrgico (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga;

Enfermeiro Obstétrico (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 5 vagas;

Farmacêutico em Bioquímica Clínica (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine ) – 1 vaga;

Faturista (Experiência de 6 meses + ensino médio completo) – 2 vagas;

Funileiro Industrial (Experiência de 6 meses + ensino médio completo) – 1 vaga;

Garçom (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 3 vagas;

Gerente de Recursos Humanos (Ensino superior completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga

Gerente de Restaurante (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Gesseiro (Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) – 6 vagas

Mecânico de refrigeração (Curso técnico na área + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Mecânico de veículos automotores (Curso técnico na área + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Motorista de Caminhão (CNH D + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Operador de Caixa (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga –

Operador de Retroescavadeira (Consultar requisitos no sine) – 1 vaga

Pedreiro (Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) – 10 vagas

Porteiro de edifícios (Ensino médico completo + experiência) – 2 vagas

Professor das séries iniciais (Consultar requisitos junto ao Sine) – 2 vagas

Recepcionista de Hospital (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 4 vagas;

Recepcionista de hotel (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga

Recepcionista secretária (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga

Repositor – supermercados (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 3 vagas

Repositor de mercadorias (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 2 vagas;

Representante comercial autônomo (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Serigrafista (Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga;

Servente de obras (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 4 vagas;

Soldador (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga;

Supervisor Comercial (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga;

Supervisor de Andar (Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 17 vagas;

Técnico em Imobilização Ortopédica (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicos hospitalares Ortopédicos (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga;

Técnico em Radiologia (Vaga exclusiva para PCD + Consultar requisitos junto ao Sine) – 1 vaga;

Teleoperador (curso técnico em eletrônica + ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) – 50 vagas;

Vendedor em comércio atacadista (Ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 2 vagas

Vendedor interno (ensino médio completo + sem experiência) – 7 vagas.

Vendedor porta a porta (ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 10 vagas;

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 1 vaga

Vidraceiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência) – 2 vagas.