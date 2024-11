Professor estreia quadro no ParaibaOnline com dicas de português

Na última semana, o ParaibaOnline estreou um novo quadro em parceria com o professor Golbery Rodrigues, do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), que será transmitido também pela rádio Caturité FM. O quadro trará dicas sobre o uso correto do português. Em sua primeira participação, o professor esclareceu uma das dúvidas mais recorrentes dos alunos sobre acentuação no singular e no plural, utilizando as palavras “raiz” e “juiz” como exemplos.

“A dúvida que nos chegou, que sempre os alunos colocam, é a seguinte: ‘Professor, por que é que palavras como raiz e juiz não possuem acento, mas no plural têm acento?’ Essa questão envolve entender as regras da gramática e as abordagens que a acompanham”, explicou o professor Golbery.

Segundo ele, o segredo está na formação de um hiato, que ocorre quando duas vogais ficam em sílabas diferentes. “Quando você faz a divisão da palavra, aparecem duas vogais em sílabas diferentes. Chamamos isso de hiato. E, se a segunda vogal desse hiato for ‘i’ ou ‘u’, ela deve receber acento por ser tônica, ou seja, a vogal mais forte”, contudo. Exemplificando, ele citou palavras como “saúde” e “saída”, em que o “u” e o “i” recebem acento porque estão sozinhos em sílabas.

Entretanto, há uma exceção importante para casos em que o “i” ou o “u” são acompanhados por uma consoante “z”. “No caso de ‘raiz’ e ‘juiz’, quando a palavra não está no singular, o ‘i’ fica junto do ‘z’, e isso quebra a regra de acentuação do hiato. O ‘z’ acaba compartilhando a tonicidade com o ‘i’, o que faz com que o acento não seja necessário. Já no plural, como em ‘raízes’ e ‘juízes’, o ‘z’ vai para outra sílaba e o ‘i’ fica sozinho, o que faz com que ele volte a ser acentuado”, esclareceu o professor.