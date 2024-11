Educadores sociais são convocados para a rede municipal de ensino de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), convocou mais 37 educadores sociais para integrar a Rede Municipal de Ensino.

A lista, com os nomes dos candidatos convocados, está disponível no Semanário Oficial desta segunda-feira, 04 de novembro, que pode ser acessado através do site: campinagrande.pb.gov.br

Apenas para este ano letivo de 2024, o processo seletivo para Educador Social já convocou 585 selecionados para o atendimento de crianças com algum tipo de deficiência nas escolas e creches. Com a mais recente convocação, a Rede Municipal passa a contar com 979 Educadores Sociais.

Os candidatos habilitados e convocados devem comparecer a Secretaria de Educação (Seduc) nesta terça-feira, 05 de novembro, no horário das 7h às 13h.

É necessário apresentar cópias dos documentos informados no edital, além de um comprovante de residência atualizado. A sede da Seduc está localizada na rua Paulino Raposo, 347, bairro São José.