Sine João Pessoa inicia a semana com mais de 350 vagas de emprego

A partir desta segunda-feira (4), o Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) está intermediando 353 vagas de trabalho, para todos os níveis de escolaridade, com opções exclusivas para pessoas com deficiência e também com oportunidade para quem procura o primeiro emprego.

A opção com maior oferta é a de atendente de lanchonete, com 24. Há vaga para quem tem Ensino Médio completo, Fundamental completo, sem experiência comprovada em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e opção para o primeiro emprego.

Para manobrista estão sendo ofertadas 20 vagas, com exigência de Ensino Médio completo, experiência na função, ser habilitado na categoria AB, sem necessidade de comprovação em CTPS.

Quem tem Ensino Superior incompleto pode buscar por cinco das seis vagas para auxiliar administrativo, sendo três oportunidades exclusivas para pessoa com deficiência. Ainda para quem tem Ensino Superior incompleto, há uma vaga para operador de telemarketing ativo.

Para quem tem Ensino Superior completo estão sendo ofertadas 17 vagas, sendo uma vaga para diretor de escola privada, com experiência comprovada em CTPS e formação em Gestão Escolar ou Administração. Há ainda uma vaga para educador social, com experiência comprovada em CTPS e formação em Serviço Social. Também estão sendo ofertadas 10 vagas para farmacêutico, com exigência de seis meses de experiência comprovada em CTPS. Para professor de Inglês estão sendo ofertadas três vagas, com exigência de experiência na função e necessidade de que fale Inglês fluente. Ainda para quem tem Ensino Superior completo há duas vagas para recepcionista secretária, sem necessidade de comprovar experiência em CTPS.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.