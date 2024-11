Quem está à procura de emprego e possui algum tipo de deficiência, pode contar com a assistência do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP). Além de oferecer atendimento e consultoria, o órgão promove periodicamente palestras sobre técnicas para entrevistas de emprego e realiza oficinas para a elaboração de currículos. Em 2024, o Sine-JP realizou uma média de 327 atendimentos voltados para o público de pessoas com deficiência (PCD).

Segundo a coordenadora adjunta do Sine-JP, Jessyka Pedrosa, esses atendimentos incluem cadastro, encaminhamento para vagas, orientação profissional e acompanhamento no processo seletivo, visando promover a inclusão desse público no mercado de trabalho.

“No Sine-JP, uma pessoa com deficiência que procura emprego receberá atendimento especializado e prioritário. Ao chegar, será acolhida por um atendente que avaliará seu perfil profissional e suas necessidades específicas. Em seguida, será orientada sobre vagas de emprego compatíveis com seu perfil e será acompanhada em todas as etapas do processo”, destaca.

Essas fases são desde a realização de um cadastro atualizado no banco de dados do Sine, incluindo informações sobre habilidades, qualificações e tipo de deficiência, até o encaminhamento e verificação de vagas disponíveis que se encaixem com o perfil do candidato. Tudo isso considerando as adaptações necessárias no ambiente de trabalho para o candidato PCD.

As vagas mais demandadas para o público PCD no Sine-JP incluem posições como oficial de serviços gerais e auxiliar administrativo. Mas há, também, uma variedade de vagas para atender diferentes perfis e qualificações, como oportunidades em setores administrativos, atendimento ao cliente, logística e tecnologia, entre outros.

“É importante lembrar que, além das vagas exclusivas para PCD, essas pessoas também podem concorrer a todas as vagas gerais, de acordo com suas qualificações e interesses”, ressalta Jessyka Pedrosa.

O eletricista Fabiano Nunes, de 52 anos, esteve no Sine-JP em setembro deste ano à procura de recolocação no mercado de trabalho. Ele trabalhava de forma autônoma até decidir encontrar uma vaga numa empresa privada.

“Foi uma média de cinco dias entre eu ir ao Sine-JP, fazer a entrevista e ser admitido na nova empresa”, revela. “Fui contratado para fazer montagem de calhas, instalar lâmpadas e chuveiros elétricos numa construtora”, acrescenta.

Fabiano perdeu o dedo anular da mão esquerda num acidente de trabalho anos atrás. Ele passou por cirurgia, onde foi implantado o dedo, mas ficou com uma deficiência na mão. “Mas nada que me impeça de trabalhar”, ressalta.

Parceria

A Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência da Paraíba (Funad-PB), localizada em João Pessoa, parceira do Sine-JP, também conta com um setor de empregabilidade que faz intermediação de vagas de trabalho para o público PCD. Este ano, foram realizados, em média, 568 atendimentos deste tipo.

“Na primeira página do site da Funad-PB o candidato vai encontrar uma aba ‘mercado de trabalho’. Clicando nela, o usuário vai encontrar uma lista de oportunidades com todas as vagas disponíveis no momento”, explica Mércia Morais, chefe do setor de colocação profissional da Funad-PB.

Ao se interessar por qualquer uma das vagas, o candidato deverá se deslocar até o setor de mercado de trabalho da Funad, portando laudo médico e currículo, para realizar um cadastro e receber o encaminhamento para as entrevistas.

Quem não tem experiência profissional, pode procurar o Sine para fazer cursos e oficinas para receber orientações e ir mais seguro para as entrevistas de emprego. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978, para saber o calendário de atividades e se inscrever nos próximos eventos.

Serviço

O Sine-JP funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Rua João Suassuna, 49, no Varadouro, em João Pessoa. Telefone para contato (83) 98654-8978.

A Funad fica localizada na Rua Dr. Orestes Lisboa, s/n – Conjunto Pedro Gondim – João Pessoa-PB. Telefone para contato: (83) 3244-2451 ou (83) 3244-1542. Acesso pelo site: https://funad.pb.gov.br/.