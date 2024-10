O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 324 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (28). Atendente de lanchonete é a função que oferece mais disponibilidade de vagas (24), havendo, inclusive, oportunidades para candidatos sem experiência que buscam o primeiro emprego.

Há, ainda, vagas para farmacêutico (10), atendente de farmácia – balconista (10), frentista (10), manobrista (10), auxiliar de logística (7), motorista de caminhão (7), garçom (6), auxiliar de cozinha (6), cozinheiro geral (3) e açougueiro (3). Para se candidatar, é importante verificar algumas orientações, como grau de escolaridade, por exemplo.

Na lista de oportunidades desta semana, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), como auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, zelador e pedreiro.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.