Edital para professores bolsistas do Programa Brasil Alfabetizado

A Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB) divulgou, por meio do Edital nº 019/2024, na edição do último sábado (26) do Diário Oficial do Estado, a abertura das inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a seleção de profissionais bolsistas que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado. Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 440 vagas, e as inscrições vão até o próximo dia 3 de novembro. O programa oferece bolsas de R$ 1.200,00 mensais, com carga horária de 15 horas semanais.

Os candidatos devem cumprir requisitos específicos, como ter idade mínima de 18 anos, escolaridade em áreas relacionadas à educação, especialmente pedagogia para alfabetizadores e habilitação em Libras para intérpretes. A seleção acontece por meio de análise de currículo e de títulos, com uma pontuação mínima exigida para aprovação. O programa reserva ainda um percentual de vagas para pessoas com deficiência e para a população negra, com critérios de inclusão e recursos destinados aos candidatos que não concordarem com os resultados. O início das atividades está previsto para 11 de novembro. A divulgação dos resultados será feita no site oficial da SEE-PB.

O Programa Brasil Alfabetizado visa combater o analfabetismo entre jovens, adultos e idosos, oferecendo vagas para Professores Alfabetizadores Populares e Tradutores-Intérpretes de Libras. Com duração de 12 meses, a ação é orientada pelo Decreto nº 10.959 de 2022 e busca atender a uma população não alfabetizada e fora do sistema formal de ensino em 223 municípios do estado.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online no link https://sites.google.com/see.pb.gov.br/geeja ; e o edital completo pode ser conferido no link https://auniao.pb.gov.br/servicos/doe/2024/outubro/diario-oficial-26-10-2024-portal.pdf