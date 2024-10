INSA anuncia concurso com remuneração de até 14,2 mil reais

O Instituto Nacional do Semiárido (Insa), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou a abertura de concurso público com 19 vagas imediatas para Campina Grande, além da formação de cadastro de reserva.

O edital, publicado no Diário Oficial da União, prevê remuneração que varia de R$ 6.710,29 a R$ 14.274,53, dependendo da titulação dos candidatos.

As oportunidades são para os cargos de Pesquisador Adjunto 1 e Tecnologista Pleno 2, com exigência de nível superior e qualificações específicas. Para o cargo de Pesquisador Adjunto 1, as vagas são exclusivas para profissionais com doutorado.

Já para o Tecnologista Pleno 2, podem se candidatar doutores, mestres com pelo menos cinco anos de experiência na área, ou especialistas com no mínimo oito anos de atuação em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

No total, há nove cargos distintos, sendo um deles com duas vagas disponíveis. A reserva de vagas segue critérios de inclusão: das 19 oportunidades, 13 são destinadas à ampla concorrência, 2 a pessoas com deficiência e 4 a pessoas negras.

As inscrições começam às 10h do dia 27 de novembro e vão até às 18h do dia 26 de dezembro, devendo ser realizadas exclusivamente no portal do Cebraspe, organizador do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150 e os candidatos precisam ter idade mínima de 18 anos.

A primeira etapa do processo seletivo será composta por provas objetivas e discursivas, com realização prevista para 23 de fevereiro de 2025. Os aprovados avançam para as fases de prova oral, defesa pública de memorial e avaliação de títulos, cujas datas serão informadas posteriormente.

Confira mais informações e o edital completo AQUI!