O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana, nesta segunda-feira (21), ofertando 371 novas oportunidades no mercado de trabalho na Capital. São vagas em diferentes funções para pessoas com e sem experiência. Para candidatar-se a vaga, é preciso se dirigir à sede do serviço, com os documentos pessoais e comprobatórios de experiência, caso seja necessário.

A função com maior número de vagas abertas esta semana é para atendente de lanchonete (24). A maioria delas para primeiro emprego (21). Nesse caso, é imprescindível ter total disponibilidade de horário. Outro requisito é que o candidato tenha ensino fundamental completo.

Outra função que está oferecendo um bom número de vagas é para auxiliar de armazenamento (17). No entanto, para concorrer, o candidato precisa comprovar pelo menos seis meses de experiência na área e ter ao menos o ensino fundamental completo.

Também há vagas para quem tem ensino superior completo. A função de farmacêutico está disponibilizando 10 oportunidades. Para concorrer à vaga, é necessário ter ao menos seis meses de experiência na área.

Para mais informações sobre as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978 ou acessar o Painel da Empregabilidade no endereço: no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro.