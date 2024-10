Prefeitura de Fagundes inscreve para dois concursos públicos

A Prefeitura Municipal de Fagundes publicou a a abertura de dois novos concursos públicos, com o objetivo de preencher 36 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

De acordo com os editais, as oportunidades são para seguintes os cargos:

Edital nº 01/2024: Motorista (3 vagas); Auxiliar de Consultório Dentário (1 vaga); Técnico em Enfermagem (4 vagas); Odontólogo (4 vagas); Médico (3 vagas); Enfermeiro (4 vagas); Médico Psiquiatra (1 vaga); Fiscal de Tributos Municipal (1 vaga); Psicólogo Educacional (2 vagas); Assistente Social (2 vagas); Médico Veterinário (1 vaga); Farmacêutico (2 vagas); Nutricionista (1 vaga);

Edital nº 02/2024: Agente Comunitário de Saúde (7 vagas).

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar.

Ao serem contratados, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.412,00 a R$ 6.400,00.

Os interessados poderão se inscrever no período de 4 a 25 de outubro de 2024, pelo site do Instituto Consulpam, com taxas de R$ 40,00 a R$ 80,00.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 15 de dezembro de 2024, além de prova discursiva e de títulos para os cargos de nível superior.

O conteúdo programático consistirá em questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

O prazo de validade dos concursos será de dois anos, contados da data de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo.