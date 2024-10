O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 292 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (14). As funções são nos mais variados setores, incluindo oportunidades para quem busca o primeiro emprego. Para se candidatar é importante verificar algumas orientações, como grau de escolaridade, por exemplo.

A função com maior número de vagas abertas esta semana são para atendente de lanchonete (24). A maioria delas para primeiro emprego (21). Nesse caso, é imprescindível ter total disponibilidade de horário. É requisitado, ainda, que o candidato tenha ensino fundamental completo.

O Sine-JP, que funciona no bairro do Varadouro, também está ofertando 11 vagas para assistente administrativo, com ensino médio completo e seis meses de experiência. Há vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Quem está buscando vagas de auxiliar administrativo também pode se dirigir ao Sine-JP, porque lá estão sendo ofertadas 8 vagas nesta função. Há, ainda, vagas para carpinteiro, churrasqueiro, cozinheiro, eletricista de instalações de veículos automotores, engenheiro civil, estofador de móveis e muitos outros.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.