CNU: notas mínimas para correção de redação são divulgadas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta terça-feira (8), no site do Concurso Nacional Unificado (CNU), as notas mínimas nas provas objetivas para que os candidatos tenham suas provas discursivas ou redações corrigidas.

O edital do concurso diz que para que a prova discursiva ou redação seja corrigida, o candidato deve estar classificado entre até nove vezes o número de vagas previstas. Para acessar os resultados, o inscrito deve fazer o login na área do candidato e consultar o “Caderno de Provas e Gabaritos”.

Também foram divulgadas na manhã de hoje as notas finais das provas mínimas. As notas do bloco 4 foram suspensas pela Justiça de Brasília. Uma ação popular denunciou o suposto vazamento das provas do bloco, cujos cadernos de questões teriam sido abertos por fiscais do período da tarde.

Pelo calendário do concurso, os prazos para interposição de pedidos de revisão das notas da prova discursiva podem ser apresentados hoje (8) e amanhã (9). Já o envio dos títulos começa nesta quarta (9) e vai até quinta-feira (10).