Sine João Pessoa inicia semana com oferta de 287 vagas de emprego

Quem está procurando se posicionar no mercado de trabalho precisa ficar atento às ofertas do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP). Lá, a semana inicia com 287 vagas de empregos abertas nos mais diversos setores. As funções de atendente de lanchonete e pedreiro são as que se destacam em número de vagas.

Para atendente de lanchonete são 23 vagas em aberto, com oportunidades para quem busca o primeiro emprego, sendo necessário ter ao menos o ensino fundamental completo. Já para pedreiro estão sendo ofertadas 19 vagas e não é exigido ensino fundamental completo, porém precisa ter experiência na função. Há vagas para pessoa com deficiência (PcD), mas nesse caso não precisa ter experiência.

Outros setores que estão com várias oportunidades são os cargos de carregador (15), assistente administrativo (12), atendente balconista (12), balconista de açougue (11), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (11) e auxiliar de armazenamento (10). Para ocupar as funções é importante ficar atento às exigências, como ter ensino fundamental e médio completo, além de experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Algumas vagas incluem pessoas com deficiência.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço eletrônico www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.