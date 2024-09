Sine João Pessoa oferta quase 320 vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 316 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (30). O destaque da semana é para o cargo de atendente de lanchonete, com 23 vagas disponíveis. O nível de escolaridade exigido varia de ensino fundamental completo a ensino superior completo e não é necessário ter experiência.

O Sine-JP, que funciona no bairro do Varadouro, também está ofertando 17 vagas para pedreiro. Mas, é importante o candidato ficar atento para algumas exigências para assumir o cargo. Duas dessas vagas são para Pessoas com Deficiência (PcD), com ensino fundamental completo e não precisa ter experiência comprovada. Cinco vagas exigem seis meses de experiência e outras 10 pedem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para quem está em busca do primeiro emprego, além de vagas para atendente de lanchonete tem para atendente balconista.

Há, ainda, vagas para assistente e auxiliar administrativo, balconista, bombeiro hidráulico, carpinteiro, costureira, cozinheiro de restaurante, eletricista, engenheiro civil, frentista, entre outros.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.