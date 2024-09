Idecan divulga gabarito preliminar das provas do concurso do IPM-JP

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) divulgou, na tarde desta segunda-feira (23), o gabarito oficial preliminar das provas do concurso do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP), realizadas neste domingo (22).

Para conferir, os candidatos devem acessar o site oficial da banca organizadora (idecan.org.br) e, a partir de agora, terão dois dias para entrar com recurso.

O concurso público da Prefeitura de João Pessoa oferece 26 vagas imediatas para diversos cargos e ainda para cadastro de reserva.

“Ao todo, se inscreveram 3.956 candidatos. Recebemos um relatório nesta segunda-feira com o número de faltosos que chegou a 30%. O concurso do IPM-JP está acontecendo tranquilamente, sem nenhum tipo de ocorrência nas etapas. Então, no início do próximo ano, estaremos convocando esses novos servidores públicos”, afirmou a superintendente do IPM-JP, Caroline Agra.

O candidato que desejar interpor recurso deverá fazer individualmente, até a próxima quarta-feira (25), somente via internet, por meio da ‘Área do Candidato’ acessível pelo endereço eletrônico da banca organizadora.

Além desta etapa, o concurso do IPM ainda compreende prova de títulos de caráter classificatório para cargos de nível superior e avaliação biopsicossocial aplicada aos candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência.

Locais de provas e vagas – As provas compostas por 50 questões de múltipla escolha foram aplicadas nos horários das 8h às 12h e das 14h às 18h, nas seguintes escolas públicas: João Paulo VI (Cruz das Armas), Orlando Cavalcanti Gomes (Cristo), Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez (Gramame), Maria do Carmo Miranda (Jaguaribe), Zulmira de Novais (Cruz das Armas), Duque de Caxias (Costa e Silva), Violeta Formiga (Mandacaru), Darcy Ribeiro (Funcionários II) e Argentina Pereira (Centro).

O certame, para os níveis de escolaridade superior, técnico e médio, tem salários entre R$ 1.827,79 e R$ 3.201,06 para jornadas de trabalho de 30 horas semanais.

As vagas são para os cargos de assistente de suporte de administração de finanças (11 vagas), assistente de suporte de previdência (3 vagas), assistente de suporte de tecnologia da informação (2 vagas), assistente de suporte em transporte (3 vagas), técnico em informática (2 vagas), analista previdenciário administrador (1 vaga), analista previdenciário contador (1 vaga), analista de redes e comunicação (1 vaga) e analista previdenciário economista (1 vaga).

Serviço – O Instituto de Previdência do Município (IPM) é a autarquia responsável por gerir a previdência do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de João Pessoa.

A sede está localizada à Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, n°166, Centro. Mais informações pelo telefone 3213-4647 ou WhatsApp 3222-1005.