Sine de João Pessoa inicia semana com mais de 360 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana ofertando 367 vagas de emprego nos mais diversos setores. Os destaques são as vagas para pedreiro (34) e atendente de lanchonete (23). Para concorrer, os interessados devem se dirigir à sede do serviço, que fica no bairro do Varadouro.

Outros setores que estão com várias oportunidades são os cargos de carregador (15 vagas), vendedor pracista e porteiro, com 10 vagas cada. Para ocupar as funções é importante ficar atento às exigências, como ter ensino fundamental e médio completo, além de experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Algumas vagas incluem pessoas com deficiência.

O Sine-JP também oferece 12 vagas para assistente administrativo para pessoas com e sem experiência em carteira e ensino médio completo. Há, ainda, 14 vagas para atendente balconista, também com ensino médio e com ou sem experiência.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço eletrônico www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações pelo telefone (83) 98654-8978.