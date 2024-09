Candidatos disputam 25 vagas em concurso do IPM de João Pessoa

Os candidatos inscritos no concurso do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa realizam neste domingo (1º) as provas objetivas do certame, que vão ser realizadas na capital paraibana.

São 25 vagas imediatas, além de cadastro de reservas, para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 1.827,79 a R$ 3.021,06.

A banca organizadora do certame é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

As provas para cargos de nível médio e técnico serão aplicadas no turno da manhã. Já as de nível superior vai acontecer no período da tarde. Todas terão duração de quatro horas e 50 questões a serem respondidas. Os candidatos precisam chegar ao local com uma hora de antecedência.

Além das provas objetivas, os candidatos aos cargos de nível superior ainda devem passar por uma de avaliação de títulos.

Horários das provas do concurso do IPM de João Pessoa

Manhã

Início das provas: 8h

Tarde

Início das provas: 14h

* Com g1pb