UFPB lança edital para seleção de curso de mestrado com 20 vagas

O Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior (PPGAES) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicou, no dia 7 de agosto, um Edital de nº 01/2024 para o processo seletivo para o curso de mestrado com 20 vagas reservadas para técnico administrativo da UFPB e demais Instituições Públicas de Educação Superior. As aulas têm início previsto para março de 2025.

As inscrições estarão abertas do dia 12 até às 23h59 do dia 19 de setembro, devendo ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). A documentação exigida está descrita no item 6 do Edital.

A taxa de inscrição é de R$ 85,93, e o recolhimento será feito conforme a Resolução do Conselho Curador/UFPB Nº 052005. A solicitação de isenção pode ser feita de acordo com o item 3.10 do Edital.

O público-alvo das vagas são servidores técnicos-administrativos do quadro ativo permanente da UFPB ou servidores do quadro ativo permanente de outras Instituições Públicas de Educação Superior que tenham concluído curso superior em qualquer área reconhecida pelo Ministério da Educação.

São oferecidas 12 vagas exclusivamente para servidores da UFPB e 8 vagas para os demais servidores candidatos. As vagas são distribuídas em duas linhas de pesquisa: Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior; e Avaliação e Financiamento da Educação Superior.

Do total de vagas, 30% serão destinadas a candidatos autodeclarados ou oriundos da população negra, indígena e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, o que corresponde a 6 vagas.

O processo acontecerá em quatro etapas, sendo I, II e III eliminatórias, e IV classificatória. I) Prova escrita de conhecimentos específicos e proficiência em inglês ou espanhol para brasileiros e português para candidatos estrangeiros, que será realizada no dia 30 de setembro.

II) Análise de projeto de pesquisa com resultado definitivo para o dia 25 de setembro.

III) Entrevista presencial que será realizada entre os dias 28 de setembro a 1 de novembro.

IV) Análise do currículo. Após o resultado da interposição de recurso, será divulgado o resultado definitivo do processo seletivo no dia 19 de dezembro.

Os candidatos aprovados e classificados deverão realizar a matrícula institucional nos dias 6 e 7 de março de 2025, no horário das 8h às 12h, na secretaria do PPGAES, mediante apresentação de toda documentação necessária informada no item 16.1 do Edital, além do formulário de matrícula devidamente preenchido, disponível no portal online no PPGAES.

Para informações complementares e dúvidas, o interessado deve entrar em contato pelo e-mail: processo.seletivo2024ppgaes@gmail.com.

O PPGAES realizará uma live pelo YouTube para esclarecimentos sobre o edital e o processo seletivo. A live acontecerá nesta quarta-feira (11), às 19h, com apresentação pelo presidente da Comissão de Seleção, Professor Alexandre Macedo Pereira.

