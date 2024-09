Sine João Pessoa inicia semana com quase 390 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 387 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (16). O nível de escolaridade exigido pelas empresas varia de ensino fundamental incompleto a ensino superior completo. O maior número de vagas é para a função de pedreiro (24), seguido da função de atendente de lanchonete (23). O Sine-JP, que funciona no bairro do Varadouro, realiza trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas na Capital.

Das 24 vagas disponíveis para pedreiro, 15 delas é exigido o ensino fundamental incompleto, além de seis meses de experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). As vagas estão abertas também para pessoas com deficiência (PcD).

Para a função de atendente de lanchonete, as exigências são diversas. O candidato pode ter apenas escolaridade fundamental incompleta e sem experiência comprovada em carteira de trabalho. Outras empresas exigem experiência na função e que o candidato tenha disponibilidade de horário. Há também vagas para o primeiro emprego.

O Sine-JP também dispõe de vagas para servente de obras (23); vendedor pracista (17); carregador em armazém (15); repositor de mercadorias (9); e balconista de açougue (8).

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.

