UFCG vai lançar edital de concurso para técnico-administrativo

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou nesta sexta-feira, dia 13, o edital do concurso público para o provimento de 151 vagas de técnico-administrativos em Educação, distribuídas em 38 cargos.

Dessas vagas, 30 estão reservadas para pessoas declaradas pretas ou pardas e 8 para pessoa com deficiência (PCD).

As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, de 28 de outubro a 11 de novembro, e as provas objetivas acontecerão no dia 2 de fevereiro, nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras e Patos.

As taxas de inscrição serão no valor de R$ 100, R$ 120 e R$ 150. Os salários vão de R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92 – podendo ainda ser acrescidos de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação

* O edital estará disponível na próxima segunda-feira, dia 16, data da sua publicação no Diário Oficial da União.

Os aprovados poderão ser nomeados para investidura no cargo em qualquer um dos sete campi da instituição, localizados nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.