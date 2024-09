Justiça suspende concurso da prefeitura de Conceição

A Justiça da Paraíba suspendeu o concurso público da prefeitura de Conceição, no Sertão, nesta quinta-feira (12).

A decisão atendeu a uma solicitação do Ministério Público da Paraíba (MPPB), que apontou excesso de funcionários temporários e possíveis irregularidades na contratação da empresa organizadora.

A ação, movida pelo promotor Levi Emanuel Monteiro de Sobral, indicou que a prefeitura não seguiu as etapas previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A suspensão visa garantir a legalidade do processo, e a prefeitura prometeu reabrir as inscrições após atender às exigências do MPPB.