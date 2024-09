Fique atento: Último dia de inscrições para concurso da prefeitura de Barra de Santana

As inscrições no concurso da prefeitura de Barra de Santana, no Cariri da Paraíba, terminam neste domingo (8). Os candidatos podem se inscrever no site da organizadora do certame, a Cpcon.

Ao todo, estão abertas 63 vagas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico, superior e superior magistério. Os salários chegam a R$ 5.970,00.

A taxa de inscrição custa R$ 75 para cargos de fundamental incompleto, R$ 95 para cargos de nível médio/técnico e R$ 115 para superior e superior magistério.

Veja a lista de cargos com vagas abertas:

Agente condutor de Veículos – D

Agente de Limpeza Urbana

Operador de Máquinas Pesadas

Agente Administrativo

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Agente Mantenedor Predial

Auxiliar de Consultório Dentário

Auxiliar de Sala de Aula

Eletricista

Técnico de Laboratório de Análises

Técnico de Segurança do Trabalho

Assistente Social

Auditor Municipal de Tributos

Educador Físico

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo Educacional

Médico ESF

Médico Veterinário

Nutricionista

Psicólogo Clínico

Enfermeiro

Odontólogo

Professor A – Pedagogo

Professor B – Geografia

Professor B – História

Professor B – Inglês

Professor B – Português

O concurso terá duas etapas. A primeira fase será a prova escrita objetiva para todos os cargos, que acontecerá no dia 20 de outubro.

A segunda etapa pode ser a prova prática para o cargo de agente condutor de veículos D, operador de máquinas pesadas e técnico de laboratório de análises, ou a prova de títulos para os cargos de nível superior magistério.

Concurso da prefeitura de Barra de Santana

Vagas: 63

Nível: fundamental incompleto, médio/técnico e superior

Salários: de R$ 1.412,00 a R$ 5.970,00

Inscrições: até 8 de setembro, no site da organizadora

Data das provas objetivas: 20 de outubro

Resultado final: 12 de dezembro

Edital do concurso da prefeitura de Barra de Santana

* Com g1pb

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online