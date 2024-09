Sine-PB disponibiliza mais de 700 vagas de emprego

A partir desta segunda-feira (9), o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) oferta 723 vagas de emprego em 12 municípios paraibanos.

Dentre elas, 545 são para João Pessoa e as demais nas cidades de Campina Grande, Sapé, São Bento, Santa Rita, Patos, Cabedelo, Pombal, Guarabira, Mamanguape, Conde e Cajazeiras.

Atendente de telemarketing é a função que detém o maior número de vagas – 300 somente em João Pessoa, que também tem oferta de vagas para auxiliar de limpeza e pedreiro (20 para cada cargo), vendedor interno (15) vagas, para motorista carreteiro, carpinteiro e opera. de acabamento – Indus. Gráfica (10 vagas para cada função), para motorista de ônibus rodoviário (6) e servente de obras (5), entre outras.

Em Campina Grande, serão disponibilizadas 76 vagas, sendo para auxiliar de linha de produção e leiturista 10 vagas para cada cargo, estoquista 5 vagas, separador de material reciclável 4 vagas, mecânico de auto em geral e vendedor pracista – 4 para cada cargo, funileiro industrial – fundamental completo com 2 vagas e as outras ofertas em diversas áreas.

No município de Santa Rita, serão oferecidas 32 vagas de emprego, das quais 10 para mecânico de manutenção de máquina industrial, 4 vagas para vendedor de serviços, soldador e ajudante de estruturas metálicas (cada cargo), duas para supervisor de hospedagem e costureira de máquinas industriais (cada cargo).

No Sine-PB de Guarabira, serão ofertadas duas vagas para técnico em segurança do trabalho – ensino médio completo. Para o município do Conde, as três vagas serão para os cargos de auxiliar de logística, operador de empilhadeira e mecânico de manu. de empilhadeiras (uma para cada cargo).

Em Patos, serão 17 vagas distribuídas em várias funções: estoquista, faturista, vendedor de comércio varejista e ajudante de carga e descarga de mercadorias (2 vagas para cada função), e ainda tem oportunidade para operador de caixa, consultor de informação, auxiliar administrativo e açougueiro, etc.

No município de São Bento, serão três vagas disponíveis para vendedor – no comércio de mercadorias, operador de caixa e motorista entregador (uma para cada cargo). No Sine/PB de Mamanguape, uma vaga para ajudante de serralheiro e outra para lubrificador industrial (ensino médio completo – 1 mês/CTPS).

Ainda há 10 vagas em Cabedelo, sendo quatro vagas para auxiliar de eletrônica, duas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, e as demais para controlador de pragas, faturista, cortador de carne em açougue e coordenador administrativo.

No posto de Sapé, as oportunidades preveem nove vagas para os cargos de agente de vendas de serviços, motorista de caminhão (três vagas para cada), e para pasteleiro, supervisor de vendas comercial e vendedor pracista (uma oportunidade para cada função).

Em Pombal, serão disponibilizadas 22 vagas, das quais 12 para o cargo de ajudante de eletricista, três para vendedor pracista, duas vagas para auxiliar de almoxarifado e as outras ofertas nos cargos de técnico em segurança do trabalho, auxiliar de tráfego, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo e assistente administrativo.

Para Cajazeiras, duas vagas de emprego para técnico de controle de meio ambiente e auxiliar administrativo (uma vaga cada cargo).

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.