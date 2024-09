Começam inscrições para concurso público na cidade de Jacaraú

A Prefeitura de Jacaraú, na Paraíba, divulgou a abertura de inscrições para um novo Concurso Público, que tem como objetivo preencher 22 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de: Auditor de Tributos (1 vaga); Agente Administrativo (1 vaga); Assistente de Sala (2 vagas); Guarda Municipal Feminino (3 vagas); Professor Classe A (15 vagas); Guarda Municipal.

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 30 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.412,00 a R$ 4.197,17.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período das 8h do dia 4 de setembro de 2024 até as 23h59 do dia 7 de outubro de 2024, observado o horário local, no site EducaPB.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 72,00 a R$ 100,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 17 de novembro de 2024. Para alguns cargos também haverá prova prática e prova de títulos.

O concurso terá validade de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado a critério do Poder Executivo Municipal, por igual período.

