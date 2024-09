UFCG abre vagas para professores substitutos

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) realizará, de 4 a 10 de setembro, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Unificado para a contratação de 36 professores substitutos do magistério superior. Das vagas ofertadas, nove são reservadas às cotas.

As inscrições serão realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), acessando-se o menu Concursos > Concursos abertos.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O valor único da taxa de inscrição é de R$ 100.

As unidades acadêmicas de lotação, quantidades de vagas, áreas de conhecimento, regimes de trabalho e titulações exigidas estão especificados no Aviso de Edital publicado nesta terça, dia 3, no Diário Oficial da União. O Edital completo está disponibilizado no SIGRH.