Tem vagas para estágio remunerado no IEL-PB; confira

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 1.225 vagas de estágio abertas em diversos estados do Brasil.

As oportunidades são para as áreas de engenharia civil, ciência da computação, psicologia, administração, direito e muito mais.

O IEL oferta também vagas para estudantes de cursos técnicos ou do ensino médio.

Todas as oportunidades são remuneradas, com bolsas que variam de R$ 400 a R$ 2.996,58, além de auxílio transporte e vale-refeição.

O IEL-PB está com 7 vagas de estágio abertas nas áreas de gestão de RH, administração, ensino médio e contabilidade.

As vagas são exclusivamente para a cidade de Campina Grande e as bolsas variam de R$ 680 a R$ 700.

Para visualização dos detalhes das vagas e preenchimento do cadastro, entre no site do IEL-PB.

