Sine João Pessoa inicia o mês ofertando 537 vagas de emprego

O mês de setembro tem início com inúmeras oportunidades para quem busca se posicionar no mercado de trabalho na capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (2), 537 vagas, que abrangem cerca de 90 funções das mais diversas.

No destaque, o maior número de vagas, com 41 oportunidades, é para o cargo de carpinteiro, que exige experiência comprovada em carteira de trabalho e também parte delas é direcionada para Pessoa com Deficiência (PCD). Na sequência, vem a função de Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações, que conta com 30 vagas para quem está à procura desse tipo de trabalho.

O Sine-JP ainda está ofertando encaminhamentos para 28 vagas de pedreiro; 24 para auxiliar de linha de produção; 23 oportunidades no cargo de atendente de lanchonete, sendo parte delas para quem está à procura do primeiro emprego. O Sine dispõe de mais 23 oportunidades na função de servente de obra para trabalho no setor da construção civil da Capital.

Na lista, ainda existem vagas para vendedor, motorista de diversas categorias, balconista de açougue, mecânico, entre outros trabalhos.

As informações sobre todas as vagas disponíveis no Sine Municipal de João Pessoa e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço eletrônico www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/ .

Serviço

O Sine-JP fica situado à Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no bairro Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.

