Mais de 9 mil candidatos fazem provas do concurso da Cagepa; veja horários

Ao todo, 9.438 candidatos se inscreveram no concurso do Cagepa, que terá as provas objetivas e discursivas aplicadas no próximo domingo (1º) nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos.

São 80 vagas imediatas para cargos de níveis médio técnico e superior, com salários que vão de R$ 2.953,66 a R$ 12.002.

A banca organizadora do certame é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As provas objetivas e discursivas para cargos de nível superior serão aplicadas no turno da manhã. Já as de nível médio, no período da tarde. Todas terão duração de quatro horas e 30 minutos.

Além das provas objetivas e discursivas, os candidatos aos cargos de nível superior ainda devem passar por uma terceira etapa, que é a avaliação de títulos.

Horários das provas do concurso da Cagepa

Manhã

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Início das provas: 8h30

Tarde

Abertura dos portões: 14h

Fechamento dos portões: 15h

Início das provas: 15h30

