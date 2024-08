Ibama e ICMBio terão concurso com mais de 800 vagas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) preparam novos concursos públicos. Serão oferecidas 810 vagas, mas os salários ainda não foram divulgados. No último concurso, realizado em 2022, era oferecida remuneração inicial a partir de R$ 8.547,64.

As vagas oferecem oportunidades para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. Ambos exigem nível superior de escolaridade.

Para o Ibama, são oferecidas 460 vagas. Entre elas, 330 serão direcionadas ao cargo de analista ambiental e 130 ao de analista administrativo.

Já o ICMBio oferece, ao todo, 350 vagas, sendo 230 delas para o cargo ambiental e 120 aos que desejam ocupar a função administrativa.

Os responsáveis pela realização do concurso são os próprios institutos, que contam com o prazo de seis meses para a publicação do edital.

O prazo de antecedência mínima exigida entre a publicação do edital e a realização da prova do certame será de dois meses.

Segundo o Ibama, a divulgação de informações como a data de publicação do edital e da aplicação das provas só poderá ser divulgada após a contratação da banca organizadora.

Os concursos foram autorizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e as portarias foram publicadas nesta sexta-feira (30) no Diário da União.

* JÚLIA GALVÃO (SÃO PAULO, SP, FOLHAPRESS)

