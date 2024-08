Nova chance: Correios anunciam outro concurso com mais de 3 mil vagas

Os Correios preparam para este ano um novo concurso público a ser realizado ainda neste ano, com 3.468 vagas e salários que podem chegar a R$ 6.872,48.

As chances serão para agente dos correios, com 3.099 postos, e analista dos Correios, com 369 oportunidades.

Elas exigem ensino médio e superior, respectivamente. O salário de agente é de R$ 2.429,26.

Segundo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a previsão é que a banca organizadora deve ser contratada ainda no mês de agosto. Em setembro, está prevista a publicação do edital.

Não há data para a realização das provas, mas o cronograma prevê que as contratações começariam ainda no mês de dezembro.

Atualmente, a empresa pública tem um concurso aberto, com 33 vagas, cujas inscrições vão até o dia 8 de setembro.

COMO SERÃO AS PROVAS?

Embora ainda não haja uma data prevista para a realização dos exames, a ideia dos Correios é que sejam realizadas provas objetivas de conhecimento gerais, além de avaliações de específicos, todas com questões alternativas.

Não foi informado se haverá redação e/ou questão discursiva, como ocorreu no CNU (Concurso Nacional Unificado).

COMO SERÃO DISTRIBUÍDAS AS VAGAS?

Haverá vagas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade. Veja abaixo como será a divisão:

VAGAS PARA ENSINO MÉDIO

Região – Vagas

Centro-oeste – 446

Nordeste – 669

Norte – 240

Sudeste – 1.048

Sul – 696

Total – 3.099

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR

Região – Vagas

Centro-oeste – 41

Nordeste – 62

Norte – 177

Sudeste – 61

Sul – 28

Total – 369

COMO SE PREPARAR PARA AS PROVAS ENQUANTO NÃO SAI O EDITAL?

Enquanto não sai o edital do concurso e os candidatos não sabem qual o conteúdo programático que deve ser estudado, é possível ter algumas atitudes para se preparar e chegar melhor preparado no dia da prova:

1 – Comece pela organização de uma rotina e definição de metas que podem ajudar a evitar a procrastinação. Escolha um bom local de estudos, identifique as horas disponíveis para a preparação e estabeleça objetivos de curto prazo

2 – Estude temas relacionados a atualidades e ao setor público, como administração pública, Constituição e direitos dos servidores, que podem ser abordados em qualquer prova do serviço público federal

3 – Escolha um material de estudos ou, se puder, já busque um cursinho preparatório

4 – Adote uma boa técnica de estudos com um roteiro que passe por teoria, exercícios e revisões. É essencial resolver exercícios de seleções anteriores para se familiarizar com o estilo das possíveis bancas

5 – Por último, o foco e a disciplina é o mais importante para saber gerenciar o tempo, o conhecimento e a ansiedade

*CRISTIANE GERCINA/folhapress