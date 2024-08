Prefeitura de João Pessoa abre mais de 750 vagas em concursos públicos

A Prefeitura de João Pessoa abriu mais de 750 vagas para quatro concursos públicos este ano, sendo 200 para a Guarda Civil Metropolitana, 100 para agentes de mobilidade urbana, 25 para o Instituto de Previdência do Município (IPM) e 432 vagas para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Os concurseiros de plantão ainda podem se inscrever para os dois últimos concursos citados – o da Saúde até o dia 16 de setembro e o do IPM até a próxima segunda-feira (26).

O concurso público na área da Saúde abriu um total de 432 vagas para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, para cargos de nível médio. A inscrição custa R$ 100 e pode ser feita, até o dia 16 de setembro, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), www.idecan.org.br. O salário é de R$ 2.424,00.

“São mais de 400 vagas que estão disponíveis e os aprovados serão convocados logo após o resultado final. É muito importante que as pessoas entendam que é uma grande chance de ter estabilidade e de trabalhar com algo muito importante, que é com a saúde das pessoas”, afirmou o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

De acordo com o edital, estão sendo disponibilizadas 282 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde, sendo 268 para ampla concorrência e 14 para pessoas com deficiência. Estes profissionais atuarão em atividades de prevenção a doenças e promoção à saúde, mediante ações domiciliares ou comunitária, individuais ou coletivas.

Já para agente de combate às endemias são 150 vagas, sendo 142 para ampla concorrência e 08 para pessoas com deficiência. O nível é o médio e a atuação é no desenvolvimento de atividades relacionadas ao controle e erradicação de endemias e zoonoses e participar de ações de educação em saúde, entre outras.

O candidato tem até o dia 1º de dezembro para estudar, data prevista para a realização da prova objetiva do concurso, sendo de 8h às 12h para o cargo de agente de combate às endemias e das 15h às 19h para o cargo de agente comunitário de saúde.

Os aprovados nessa etapa ainda vão passar por um curso de formação profissional, que tem caráter eliminatório e classificatório, e será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Ministério da Saúde (MS). O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Instituto de Previdência do Município

O concurso do IPM de João Pessoa está com edital publicado e as inscrições foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (26). Conforme o edital, são 25 vagas imediatas, mais o cadastro de reserva. Assim como o concurso da Saúde, este também está sob a responsabilidade da banca examinadora do Idecan.

O IPM é responsável pelo gerenciamento da previdência do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de João Pessoa. “Este concurso é importante para preencher os cargos que foram ficando vagos à medida que os servidores saíam dos quadros do IPM-JP. Preencher essas vagas através de concurso público é essencial para garantir a efetividade dos serviços prestados no IPM-JP, pois desta forma são selecionados os melhores candidatos”, destaca Caroline Agra, superintendente do Instituto de Previdência do Município.

O pré-requisito é que os candidatos tenham formação de níveis médio, técnico ou superior. A taxa de inscrição é no valor de R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 130 para nível superior, com salários iniciais de R$ 1.827,79 a R$ 3.201,06.

Os cargos são de Assistente de Suporte de Administração de Finanças (11 vagas), Assistente de Suporte de Previdência (3 vagas), Assistente de Suporte de Tecnologia da Informação (2 vagas), Assistente de Suporte em Transporte (3 vagas), Técnico em Informática (2 vagas), Analista Previdenciário: Administrador (1 vaga), Analista Previdenciário: Contador (1 vaga), Analista de Informática: Analista de Redes e Comunicação (1 vaga), Analista Previdenciário: Economista (1 vaga).

Além destes cargos, há ainda vagas disponibilizadas para os cargos de cadastro de reserva. As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de setembro de 2024, sendo nível médio e técnico das 8h às 12h e superior, das 14h às 18h.

De acordo com o edital, o concurso do IPM será dividido em três etapas. A primeira é a prova objetiva de múltipla escolha composta por 50 questões, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos terão até quatro horas para realizar a prova. A etapa seguinte é a prova de títulos, que tem caráter classificatório para cargos de nível superior e tem ainda a avaliação biopsicossocial, aplicada apenas aos candidatos inscritos nas vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência.

Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania

São 200 vagas para o cargo de guarda civil metropolitano, mais 200 em cadastro de reserva, com salário inicial mais gratificação de risco (100%), de R$ 2.604,00. O resultado das provas objetivas foi divulgado no mês de abril.

De acordo com o edital, os aprovados vão atuar em diversas funções, a exemplo do controle operacional, fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, além de atendimento e socorro para vítimas de acidentes. Os novos servidores poderão, ainda, desenvolver ações comunitárias voltadas para o apoio, proteção e valorização do cidadão e atuar diretamente na repressão e remoção de ocupações irregulares de áreas públicas, na proteção do meio ambiente, no exercício de poder de polícia administrativa, entre outras.

Segundo Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb), o concurso da guarda está nas últimas etapas, faltando apenas o psicotécnico, investigação social e o curso de formação. “A realização desse concurso foi fundamental para o avanço da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. Conseguimos prestar serviços em todos os bairros da Capital e com o concurso teremos mais 200 servidores que virão a somar dentro desse processo”, destacou.

Semob-JP

A Prefeitura de João Pessoa disponibilizou 100 vagas por meio do concurso da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) para o cargo de agente de mobilidade urbana, com salários de R$ 3.297,95. O concurso está na terceira etapa que se refere à entrega dos exames médicos, prevista para o dia 1º de setembro. A etapa seguinte é o psicotécnico e, por fim, o curso de formação, fechando as cinco etapas previstas do concurso.

“A categoria completou, em 2024, 20 anos, desde o último concurso. Então, é necessária a renovação dos quadros de servidores já que muitos estão aposentados e outros faleceram. Esse concurso vem para repor os quadros do órgão trazendo um novo fôlego com a chegada de novos agentes para que possamos prestar um melhor serviço e garantir a segurança viária da população”, declarou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital.

Concurseiros comemoram

Hosana Quadros, moradora do bairro Manaíra, estuda para concursos há dois anos e tenta conciliar a rotina do trabalho com os estudos. “Acho que é uma ótima oportunidade fazer o concurso para a área de Saúde, porque é uma área que gosto e também gosto de trabalhar com pessoas. Ainda não fiz minha inscrição por falta de tempo, mas pretendo fazer ainda esta semana. Minha rotina com trabalho é bem puxada, por isso busco no serviço público uma estabilidade profissional”, disse.

Já Silvana Alves pretende se inscrever nos concursos do IPM e de agente comunitário de saúde. “Venho estudando há mais ou menos um ano e meio, com muita dedicação. Conciliar a rotina do trabalho é bem difícil, mas procuro compensar a noite fazendo aulas online e nos finais de semana, quando tenho tempo livre. É uma rotina bem puxada e cansativa, mas quando passar terá valido a pena”, afirma.

