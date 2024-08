UEPB convoca aprovados para vagas temporárias em Campina Grande e Catolé do Rocha

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), por meio da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) publicou, nesta sexta-feira (23), os editais de convocação para os candidatos(a) aprovados(as) em Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas temporárias dos câmpus I e IV, em Campina Grande e Catolé do Rocha, respectivamente.

A contratação desses(as) servidores(as) temporários(as) será realizada apenas mediante a entrega da documentação solicitada, no prazo de 10 dias corridos, a contar da publicação desta convocação.

Os(As) convocados(as) deverão enviar toda documentação via e-mail, pelo endereço progepat@setor.uepb.edu.br. Confira abaixo os editais de convocação com as informações necessárias. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3315-3404.