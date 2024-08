Abertas inscrições para estágio de graduandos de Arquivologia no MPPB

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para formação de cadastro de reserva para estágio de graduandos do 4º ao 6º períodos do curso de Arquivologia no Ministério Público da Paraíba.

A seleção será realizada pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), por meio de prova online. As inscrições só poderão ser efetuadas pelo site do CIEE (https://pp.ciee.org.br/vitrine/12565/detalhe) até às 12h do dia 4 de setembro (horário de Brasília).

O edital da seleção foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPPB do dia 8 de agosto. Conforme o edital, o estágio será desenvolvido na modalidade presencial em João Pessoa e terá carga horária de 25 horas semanais (não excedendo 5 horas por dia). Os selecionados receberão bolsa de R$ 1.000,00 e auxílio transporte de R$ 107,80.

Para participar da seleção, o estudante deverá estar matriculado em instituição de ensino superior pública ou privada que possua convênio vigente com o CIEE.

Também são requisitos ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no País; ter idade mínima de 16 anos completos; não ter sido exonerado a bem do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais (quando maior de 18 anos) e militares (se do sexo masculino e maior de 18 anos). Será observada a política de estágio de cada instituição, conforme a Lei 11.788/08.

Inclusão

O MPPB reservará 10% das vagas de cada curso às pessoas com deficiência e 30%, às pessoas negras (pretas e pardas). As instruções sobre procedimento de inscrição para candidatos com deficiência e negros estão presentes no edital.

Candidatos trans (travesti ou transexual) que desejarem atendimento pelo nome social, ainda que não possuam os documentos oficiais retificados com o seu nome, deverão selecionar, no ato da inscrição, o item “Dados Pessoais” e a opção “desejo informar meu nome social”, para preencher o campo “nome social”.

Nessa situação, o candidato deverá realizar sua inscrição informando seu nome civil no campo nome completo, ficando ciente de que o nome social, será utilizado em toda a comunicação pública do processo seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as etapas internas (formalização do Termo de Compromisso de Estágio) e para a devida identificação dos inscritos.

Provas

As provas online serão realizadas conjuntamente com as inscrições no período de 21 de agosto até às 12h (horário de Brasília) do dia 04 de setembro. A prova terá 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de língua portuguesa e 10 de conhecimentos gerais (meio ambiente e cidadania, história e geografia, raciocínio lógico, política, economia, educação, cultura e conhecimentos gerais).

Ao término da inscrição, os candidatos estarão aptos a iniciar a prova. Eles terão dois minutos para responder cada questão e caso não respondam dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão. Todas as regras para realização das provas podem ser consultadas no edital.

Só será classificado quem obtiver nota igual ou superior a 50% do total da prova. Em caso de empate, o desempate será feito pelos critérios de maior idade, maior nota em português, maior nota em conhecimentos gerais e inscrição mais antiga.

Resultado

O gabarito provisório e o caderno de questões (espelho de prova) serão divulgados no dia 5 de setembro, no site do CIEE. Os recursos sobre o gabarito poderão ser interpostos no dia 6 de setembro.

Serão elaboradas três listas provisórias de classificação, uma geral; outra exclusiva para autodeclarados negros e uma terceira lista exclusiva para as pessoas com deficiência, por curso, em ordem decrescente de classificação das notas obtidas. Essas listas serão publicadas no dia 26 de setembro. Os recursos poderão ser interpostos no mesmo dia. Já o resultado definitivo será publicado no dia 04 de outubro.

Cronograma das etapas:

# Inscrição e realização da prova online. 21/08 até às 12h do dia 04/09/2024;

# Divulgação do gabarito/espelho de prova provisório. 05/09/2024;

# Interposição de recursos contra o gabarito provisório (espelho de prova). 06/09/2024;

# Publicação da classificação provisória, gabarito definitivo (espelho de prova), resposta aos recursos: 26/09/2024;

# Interposição de recursos contra a classificação provisória. 26/09/2024;

# Publicação da classificação definitiva. 04/10/2024.

Veja AQUI o edital na íntegra