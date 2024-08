Os candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas serão eliminados, segundo informou o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos na tarde desta segunda (19).

A nota foi publicada no site do ministério um dia após pronunciamento da ministra da gestão e inovação em serviços públicos, Esther Dweck, gerar dúvidas sobre a regra de desclassificação. Após pergunta de representante de um cursinho na live oficial do concurso, Dweck afirmou que quem não tinha preenchido o tipo de prova recebido no Cartão-Resposta não seria automaticamente eliminado.

A prova, que ficou conhecida como Enem dos Concursos, foi aplicada no último domingo (18), após mudança de data devido às chuvas do Rio Grande do Sul.

No início do exame, foram distribuídos três tipos de caderno de prova para os candidatos, identificados pelos números 1, 2 e 3. Essa identificação deveria ser assinalada em campo próprio no Cartão-Resposta, sob pena de desclassificação, conforme a previsão do edital.

A questão dividiu opiniões nas redes sociais. Há relatos contrários e a favor de fiscais que agiram de diferentes formas no dia da prova.

O erro em relação à marcação do tipo de prova foi atribuído por alguns à falta de organização por parte de fiscais, que teriam deixado de reforçar as regras do CNU.

Outra parcela dos usuários afirmou, no entanto, que os candidatos tinham a responsabilidade de ler e seguir as instruções do teste, e que a capacidade de desempenhar tal tarefa já seria, por si só, uma ferramenta de seleção.

A folha de prova também instruía que, além do número do gabarito, candidatos deveriam anotar a frase constante na capa do caderno de questões. O edital do CNU prevê, em seu item 8.17, as situações que levariam à desclassificação do candidato. Entre elas estava a hipótese “i) descumprir as instruções contidas nas capas das provas”.

“Muitas pessoas podem deixar o gabarito sem preenchimento e se preocuparem somente com o texto a ser transcrito”, diz Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos.

O ministério confirmou, na tarde de domingo, que candidatos que saíram do local de aplicação do concurso, pela manhã, com o caderno de provas ficarão fora da disputa.

“O ministério informa que os candidatos enquadrados nesta situação serão eliminados, conforme edital”, afirmou a pasta.

*LAURA INTRIERI E ANA BEATRIZ GARCIA/Folhapress

