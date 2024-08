BNDES: concurso já recebeu 63 mil inscrições

O concurso público do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) já recebeu 63 mil pedidos de inscrição, disse nesta terça-feira (13) o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

A seleção prevê 150 vagas imediatas e outras 750 para o cadastro de reserva. O cargo é de analista em diferentes áreas de conhecimento, com salário inicial de R$ 20,9 mil, mais benefícios.

O banco reservou uma cota de 30% das vagas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência. As inscrições começaram no dia 26 de julho. O prazo vai até a próxima segunda-feira (19).

Mercadante disse que 76% das pessoas que já fizeram os pedidos de inscrição pertencem à categoria de ampla concorrência.

“Negros e pardos, 19,6%, portanto, muito abaixo dos 30% da cota que estabelecemos. Pessoas com deficiência, só 3,4%, muito abaixo dos 15% que colocamos de cota”, afirmou.

“Quero chamar atenção: acreditem, se inscrevam. É uma profissão extremamente exitosa, e é uma instituição que presta serviços tão relevantes ao Brasil”, acrescentou.

As declarações ocorreram durante o balanço de resultados do BNDES. Em nota, o banco disse que, do total de 63 mil inscrições feitas até o momento, mais de 35,6 mil já foram confirmadas. Ou seja, já tiveram pagamento concluído ou isenção de taxa comprovada.

As provas serão aplicadas em todas as capitais no dia 13 de outubro. As vagas de analista estão distribuídas nas seguintes áreas de atuação: administração, análise de sistemas (desenvolvimento, suporte e cibersegurança), arquitetura e urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional. O candidato precisa ter formação para participar do processo.

*LEONARDO VIECELI/folhapress