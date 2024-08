UEPB lança edital com vagas temporárias para diferentes funções

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) publicou edital de Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas temporárias.

As 14 vagas são para funções de nível fundamental, médio/técnico e superior, para os câmpus de Campina Grande, Lagoa Seca, Catolé do Rocha e Araruna. As inscrições estarão abertas de 16 de agosto a 15 de setembro.

O edital foi proposto tendo em vista a necessidade de reposição do quadro de servidores técnicos(a) administrativos(as) devido aos mais diversos tipos de afastamento que geraram vacâncias temporárias, como afastamento por motivo de saúde, licença maternidade, licença sem vencimento, etc.

O processo seletivo será realizado em duas fases. A primeira fase será de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todas as funções.

A segunda fase consta de prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para as funções de Auxiliar de Laboratório Análises Clínicas, Atendente de Consultório Dentário, Técnico em Laboratório (Hidráulica), Técnico de Prótese Dentária, Técnico de Radiologia, Técnico em Laboratório (Biologia), Técnico em Laboratório (Fitopatologia), Técnico em Laboratório (Morfofisiologia), Técnico em Laboratório (Manutenção de Equipamentos Odontológicos) e Bibliotecário. A prova de títulos é de caráter classificatório, para as funções de Bibliotecário, Nutricionista e Pedagogo.

O prazo de validade da seleção será de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da Instituição.

A execução do processo seletivo será de responsabilidade da Comissão Permanente de Concursos (CPCon).